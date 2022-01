Landkreis Augsburg

Es geht um Minuten: So schnell ist die Feuerwehr im Kreis Augsburg vor Ort

Vor Kurzem brannte in Stadtbergen erneut die Hackschnitzelanlage. Im Durchschnitt brauchen die dortigen Kräfte nur 3,9 Minuten bis zum Eintreffen am Einsatzort.

Plus Das Institut für deutsche Wirtschaft warnt: Einige Feuerwehren benötigen fast eine halbe Stunde bis zum Einsatzort. Im Landkreis Augsburg geht es oft viel schneller.

Von Matthias Schalla

Weihnachten und Silvester sind mit die brandgefährlichsten Zeiten im ganzen Jahr. Im Advent brennt immer wieder mal der Baum und zu Neujahr versprüht so manche Rakete am falschen Ort die Funken. Gut, wenn dann schnellstmöglich die Feuerwehr kommt. Doch hier schlägt das Institut für Wirtschaft (IW) Alarm. "In einigen Regionen Deutschlands braucht die Feuerwehr fast eine halbe Stunde bis zum Einsatzort", heißt es in der aktuellen Studie. Trifft dies auch auf den Landkreis Augsburg zu?

