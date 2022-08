Ferienprogramme im Augsburger Land erleben Ansturm nach Corona-Flaute

Plus Das Schuljahr ist geschafft. Bei vielen Familien sind Ferienprogramme beliebter. Der Andrang ist höher denn je, Plätze gibt es aber noch vereinzelt.

Nach zwei Jahren Corona-Flaute ist der Andrang der Familien auf die Ferienprogramme der Städte und Gemeinden größer denn je. Viele Kurse sind bereits ausgebucht. Veranstalterinnen und Veranstalter bemühen sich aber dennoch, allen Kindern ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm zu bieten.