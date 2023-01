Landkreis Augsburg

17:30 Uhr

Friseur aus Stadtbergen muss 9000 Euro Corona-Soforthilfe zurückzahlen

Plus Friseurmeister Albert Hummer erhält in Stadtbergen während des Lockdowns 9000 Euro Soforthilfe. Nun soll er das Geld zurückzahlen. Er ist nicht der Einzige im Augsburger Land.

Nach Erhalt dieses Schreibens musste sich der Friseurmeister erst einmal die Haare raufen. Seit 1986 sorgen Albert Hummer und seine Frau in Stadtbergen für den richtigen Schnitt bei Mann und Frau, doch Corona schob seiner Passion monatelang einen Riegel vor. So wie viele andere Unternehmen im Augsburger Land beantragte Hummer eine Corona-Soforthilfe und erhielt tatsächlich 9000 Euro. "Doch jetzt muss ich den gesamten Betrag wieder zurückzahlen", ärgert er sich. Der Grund: Hummer hatte nach dem Lockdown so viel gearbeitet, dass sein Umsatz deutlich höher lag als vor Corona. Kein Einzelfall, wie Heide Becker, die Leiterin des Service- und Beratungszentrums der IHK-Schwaben, bestätigt

