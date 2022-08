Die Gasumlage kostet die Industrie im Augsburger Land Millionen

Plus Im Augsburger Land hängen tausende Arbeitsplätze am Gas. Die Umlage trifft die energieintensive Industrie mit hohen Mehrkosten. Bezahlen müssen letztlich die Kunden.

Die Gaspreise schießen in die Höhe. Zusätzlich kommt nun die Gasumlage. Eine durchschnittliche Familie muss dadurch etwa 500 Euro mehr pro Jahr bezahlen. Und die Industrie? Für manche Betriebe im Augsburger Land bedeutet die Umlage Kosten in Millionenhöhe. Tausende Menschen sind dort beschäftigt. Und Alternativen zum Gas sind weiterhin rar. Bezahlen müssen die höheren Rechnungen die Kundinnen und Kunden.