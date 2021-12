Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Gebrauchtwagen im Landkreis Augsburg so teuer und knapp wie noch nie

Plus Der Chipmangel führt dazu, dass weniger Autos hergestellt werden. Gebrauchtwagen kosten dadurch mehr. Worauf vor dem Kauf zu achten ist.

Von Marco Keitel und Lisa Weißenberger

Auf dem Hof von Gebrauchtwagenhändler Max Alt in Neusäß-Täfertingen stehen aktuell fünf Autos. Normalerweise sind es 15 bis 20. "So habe ich das noch nie erlebt", sagt er. Neue Ware für den Verkauf zu bekommen, sei aktuell schwierig. Chipmangel und Lieferengpässe führen dazu, dass weniger Neuwagen hergestellt werden als geplant. Wer einen bestellt hat, muss sich meist mit einem weit nach hinten verschobenen Liefertermin abfinden. Die Folge: "Die Leute geben dann ihren Gebrauchten nicht her, wenn sie ein Auto brauchen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen