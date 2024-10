Gesprächskreis für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte

Ein Gesprächskreis für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie Bevollmächtigte findet am Mittwoch, 16. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im Johannesheim in Meitingen statt. Die Veranstaltung wird von der Betreuungsstelle des Landratsamtes Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein für Augsburg und Umgebung durchgeführt.

Etwa 70 Prozent der betreuungsbedürftigen Menschen im Landkreis Augsburg werden von den Familienangehörigen als gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer oder als Bevollmächtigte vertreten. Im Rahmen dieser oft anstrengenden und verantwortungsvollen Aufgabe entstehen unweigerlich immer wieder schwierige Situationen, Fragen und Entscheidungen. Folgende Themen können im gemeinsamen Austausch angesprochen werden:

- Wie kann ich meine Zeit und Kraft einteilen, damit mir selbst (und meiner Familie) noch genug Zeit und Kraft für das eigene Leben bleibt?

- Was ist im Umgang mit dem Betreuungsgericht (Berichte, Abrechnungen, Genehmigungen usw.) zu beachten?

- Was habe ich für Pflichten und Rechte im Umgang mit Ärzten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen?

- Was muss ich im Umgang mit Banken, Versicherungen, und Gläubigern beachten?

- Wie setze ich die Rechte meines Betreuten oder meiner Betreuten gegenüber Behörden durch? Individuelle Themen der Teilnehmenden – je nach Problematik in der Betreuungsarbeit beziehungsweise im Rahmen der Bevollmächtigung – können bei Bedarf angesprochen werden..

Anmeldungen für den Gesprächskreis nimmt der Betreuungsverein Augsburg und Umgebung telefonisch unter 08271 4264147 entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos. (AZ)