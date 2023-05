Landkreis Augsburg

vor 19 Min.

Großmutter verschickt Nacktbilder ihres Enkels: Diese Strafe verhängt das Gericht

Plus Eine 70-Jährige macht Aufnahmen von ihrem sechsjährigen Enkelsohn und sendet sie an einen pädophilen Mann. Vor Gericht entschuldigt sie sich bei ihrer Tochter.

Von Philipp Kinne

Das, was eine 70-Jährige aus dem westlichen Landkreis Augsburg getan hat, ist "in höchsten Maße verwerflich", stellt Richter Benedikt Weinkamm klar. Sie habe das Vertrauen ihrer Tochter missbraucht und Straftaten begangen. Deshalb musste sich die Frau nun vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Immer wieder entschuldigte sich die Großmutter bei ihrer Tochter, die den Kontakt abgebrochen hat und unter Tränen vor Gericht aussagte.

Angeklagte verschickt Nacktaufnahmen ihres Enkels an Pädophilen

Die 70-Jährige hatte Nacktaufnahmen von ihrem damals sechs Jahre alten Enkelsohn aufgenommen und verschickt. Für die Fotos sollte der Junge in unnatürlicher Weise posieren. Die kinderpornografischen Aufnahmen verschickte sie 2019 an ihren damaligen Lebensgefährten. Der wiederum sendete der 70-Jährigen weitere Aufnahmen von nackten Kindern und Jugendlichen, die eindeutig strafbar sind. Der damalige Lebensgefährte der Angeklagten sitzt deshalb und wegen weiterer Straftaten in diesem Zusammenhang inzwischen im Gefängnis. Weil gegen ihn ermittelt wurde, fand die Polizei auch die Aufnahmen, derentwegen die 70-Jährige aus dem Landkreis Augsburg nun vor Gericht stand. Auf ihrem Handy waren insgesamt zehn Fotos des Enkelsohns und dutzende Aufnahmen anderer Kinder und Jugendlicher gespeichert.

