Gute Vorsätze: So besiegen Profis den inneren Schweinehund

Plus Mehr Sport, weiniger Süßigkeiten oder keine Zigaretten mehr. Die Liste der guten Vorsätze ist lang. Wie man sie auch vier Wochen später noch durchhält.

Der Januar ist geschafft. Wer seine guten Vorsätze für das neue Jahr bis hier her gerettet hat, ist schon weit gekommen. Jetzt also nicht aufgeben. Leichter gesagt als getan? Zwei Profis verraten, wie man den inneren Schweinehund langfristig austrickst und durchhält, auch wenn's gerade schwerfällt.