Häuslebauer im Kreis Augsburg investieren 290 Millionen Euro

Plus Vergangenes Jahr wurde im Landkreis Augsburg noch eifrig gebaut. Doch in diesem Jahr zeigt sich ein anderes Bild.

Im vergangenen Jahr wurden im Landkreis Augsburg insgesamt 1263 Wohnungen neu gebaut – darunter 612 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das sind 257 Wohnungen mehr als im Vorjahr. Insgesamt investierten die Bauherren im vergangenen Jahr im Landkreis Augsburg rund 289 Millionen Euro für den Wohnungsneubau. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit. Sie beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Für das laufende Baujahr warnt der IG Bau-Bezirksvorsitzende Michael Jäger vor einem Abwärtstrend: „Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Denn hohe Baukosten treffen auf hohe Zinsen und hohe Hürden beim Bauen durch staatliche Auflagen und Vorschriften. Das ist ein toxischer Mix für den Wohnungsbau.“ Die Kaufpreise beim Neubau seien längst „aus den Fugen geraten“ und die Mieten „klettern enorm nach oben“ – vor allem bei neu gebauten Wohnungen.