Hohe Spritpreise: Wer auf ein E-Bike umsteigen will, braucht Geduld

Frühlingszeit - Radzeit. Abgesehen davon, dass das Frühjahr immer schon Hauptsaison bei den Fahrradhändlern war, ist die Nachfrage derzeit besonders groß. Denn die hohen Benzinpreise lassen viele Verbraucher über den Kauf eines Elektrofahrrads nachdenken, um nicht nur Spritkosten, sondern vielleicht sogar einen Zweitwagen in der Familie einzusparen. "Zurzeit kommen tatsächlich einige Kunden, die sich nun ein E-Bike für die tägliche Fahrt zur Arbeit kaufen wollen oder sogar das zweite Auto dafür aufgeben", sagt Fahrradhändler David Ernst. Er ist Betriebsleiter beim E-Bike Center Augsburg, das am Ortseingang von Neusäß zu finden ist.