Plus Im Vergleich sind Menschen im Augsburger Land seltener krankgeschrieben als in der Stadt. Besonders psychische Erkrankungen nahmen zuletzt zu.

Im Augsburger Land ist man seltener krank als in der Stadt. Während die Menschen im Kreis Augsburg mit 15,7 krankheitsbedingten Fehltagen im Jahr 2021 knapp unter dem bayerischen Durchschnitt lagen, wird für die Stadt Augsburg mit 16,2 Fehltagen ein überdurchschnittlicher Wert verzeichnet. Das geht aus dem jüngst erschienenen Gesundheitsreport der Barmer-Krankenkasse für das Jahr 2021 hervor. In einem Nachbarlandkreis ist man besonders selten krank.