Im Wald, am Fluss, auf der Wiese: Entdeckertouren für Familien im Augsburger Land

Im Augsburger Land gibt es in den Pfingstferien viel zu unternehmen. Wir stellen die besten Entdeckertouren für Familien und Angebote für Ferienkinder vor.

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sogar mit dem Stand up-Paddle: Im Landkreis Augsburg lässt sich einiges unternehmen und entdecken - fernab von Smartphone und Spielkonsole, dafür mit viel Natur, frischer Luft und tollen Erlebnissen. Wir haben einige Tipps für die Zeit rund um Pfingsten zusammengestellt. Der Naturpark Westliche Wälder bietet zum Beispiel etliche Erlebnistouren in der Region an, die oftmals sogar kostenlos sind.

Im Naturpark Westliche Wälder gibt es unzählige Wanderwege zu entdecken. Foto: Naturpark

"Kunterbunt im Wiesengrund – das Schmuttertal" heißt eine kleine Exkursion mit Gebietsbetreuerin Annika Sezi am Samstag, 27. Mai, um 10 Uhr. Bunte Wiesen und summendes Insektengewimmel - das Schmuttertal hat so einige Besonderheiten zu bieten: pinke Blumen, blaue Schmetterlinge und Wiesenvögel warten darauf, entdeckt zu werden. Treffpunkt ist in Gessertshausen am Wollishauser Weg (an der Bushaltestelle). Die Tour dauert etwa 1,5 Stunden und ist kostenlos. Anmeldung beim Naturpark Augsburg - Westliche Wälder unter Telefon 08238/300132 oder per Mail an: anmeldung@naturpark-augsburg.de

Die Natur und ihre Bewohner entdecken: Mit viel Glück kann man im Naturpark auch Kleiber entdecken. Foto: Real West

Unter Wasser: Ein Handtuch sollte man nicht vergessen, wenn man die spannende Unterwasserwelt an der Singold bei Wehringen entdecken will. Bei der Familienführung des Landschaftspflegeverbands des Landkreises am Freitag, 2. Juni, um 15 Uhr nehmen die kleinen und großen Teilnehmer mit Julia Zimmer das Unterwasserleben der Singold unter die Lupe und entdecken dabei Tiere, die sie staunen lassen. Treffpunkt ist in Wehringen, Singoldbrücke an der Ulrichstraße. Anmeldung bis 30. Mai an lpv@lra-a.bayern.de oder Telefon 0821/3102-2852.

Immer ein beliebtes Ziel für Familien mit Kindern: der neue Spielplatz in Oberschönenfeld. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Das Allrounder-Ausflugsziel: Oberschönenfeld. Hier können sich nicht nur die Kinder auf dem neu gestalteten Abenteuerspielplatz austoben. Von hier aus gibt es auch zahlreiche Wanderwege und das Klosterstüble lädt zum Einkehren ein. Bei schlechtem Wetter gibt es im Museum immer etwas zu entdecken. Alle Ausstellungen und Infos unter www.mos.bezirk-schwaben.de.

In den Lechauen: Auf Safari in den Auwald-Dschungel bei Gersthofen begeben sich die Hobbyforscher am Mittwoch, 14. Juni, von 16 bis 18 Uhr. Von Isabella Engelien-Schmidt lernt man viel über die Lebensweisen von großen und kleinen Lebewesen und darüber, was sie miteinander verbindet. Treffpunkt ist in Gersthofen der Parkplatz am Lechkanal (gegenüber Parkplatz Europaweiher). Anmeldung bis spätestens 12. Juni an lpv@lra-a.bayern.de oder unter 0821/3102-2852.

Lesen Sie dazu auch

Warum stinkt es im Fischacher Freibad eigentlich nicht nach Chlor?

Natürlich baden: Ab ins Naturfreibad in Fischach! Aber nicht nur zum Baden, sondern auch, um etwas über den natürlichen Reinigungsmechanismus des Schwimmbeckens zu erfahren. Am Sonntag, 21. Mai, können Interessierte um 11 Uhr von Andreas Fischer und Werner Schenk etwas über das Selbstreinigungsverfahren des Naturfreibades erfahren, welches der Natur abgeschaut wurde und auf chemische Zusätze verzichten kann. Nach einer Stunde besteht anschließend eine Einkehrmöglichkeit mit Kaffee, Kuchen sowie deftigen Speisen am Naturbad-Kiosk. Anmeldung bei ReAL West unter Telefon 08236/962149 oder info@realwest.de.





Auf der Wertach können Geübte mit dem SUP paddeln - aber immer mit Schwimmweste und nicht alleine. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Nur für Geübte: Mit dem Stand-up-Paddle auf der Wertach bei Großaitingen. Ganz wichtig ist es zu wissen, wo man gut rein und wieder raus kommt und nicht alleine unterwegs sein. Max Markmiller, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Augsburg Land, erklärt: „Die Vorbereitung ist das A und O. Man sollte auch wissen, wie stark die Strömung ist und wo sich auf der Strecke technische Anlagen, Wehre und Kraftwerke befinden.“ Denen sollte man nämlich nicht zu nahe kommen. Markmiller rät, einen Abstand von 200 Metern bei mittelgroßen Anlagen nicht zu unterschreiten. Das Tragen einer Schwimmweste sei ebenfalls wichtig.

Am Mühlentag ist das Klostermühlenmuseum in Thierhaupten geöffnet

Es klappert die Mühle: Großer Mühlentag im Klostermühlenmuseum Thierhaupten ist am Pfingstmontag, 29. Mai, ab 11 Uhr. An diesem Tag lassen die zahlreichen Wind- und Wasser-, Dampf- und Motormühlen des Landes ihre Flügel und Wasserräder drehen. Die Mühlenbetreiber setzen die Mahlgänge in Betrieb und gewähren den Mühleninteressierten einen tieferen Einblick in das Kulturgut Mühle und das alte Müllerhandwerk. In Thierhaupten kann man von 11 bis 17 Uhr mit Kurzführungen das Museum besichtigen, für die Kinder gibt es tolle Mitmachaktionen wie Papierschöpfen oder Brotbacken. Für Essen und Trinken und musikalische Unterhaltung ist im Festzelt auf der Mühlenwiese ebenfalls gesorgt. Der Eintritt kostet ohne Aktion: 3 Euro, mit Kinderaktion: 6 Euro. Parkplätze gibt es am Kloster Thierhaupten (Augsburger Straße) oder am Festplatz (Baarer Straße).

Wer will, kann beim Mühlentag in Thierhaupten Papier schöpfen. Foto: Claus Braun (Archivfoto)

Sollte das Wetter dafür sprechen, lockt nach dem Museumsbesuch auch der Thierhauptener Badeweiher mit einer Abkühlung. Er ist etwa einen Kilometer vom Ort entfernt und bietet eine schöne Liegefläche und eine Station der Wasserwacht Meitingen mit einem Steg ins Wasser.

Basteln mit Naturmaterial: Eine uralte Handwerkskunst ist das Arbeiten mit Gräsern, die auch das Ausgangsmaterial vielfältiger Gebrauchs- und Schmuckgegenstände sind. Familien mit Kindern ab acht Jahren können am Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 13 Uhr im Naturparkhäusle in Oberschönenfeld mit Naturpädagogin Silke Haug Körbchen aus Naturmaterial herstellen. Bitte Stopfnadel und Schere mitbringen. Anmeldung bis 9. Juni unter Telefon 08238/300132 oder per Mail an anmeldung@naturpark-augsburg.de. Kosten: 12 Euro pro Person, 18 Euro pro Familie (Materialkosten 2 Euro pro Person)

Am letzten Ferientag können Kinder und Erwachsene in Oberschönenfeld kreativ werden. Foto: Real West

Unter Strom: Der Energielehrpfad im Landkreis Augsburg mit 17 Stationen soll zu Fragen der lebensnotwendigen und vielfältigen Energieformen Antworten geben, technisches Verständnis vermitteln und zu effizienterem Umgang mit Energie anregen. Der Energiepfad eignet sich für eine Radtour. Alleine in Gersthofen gibt es mit dem Wasserkraftwerk und dem Industrie-Heizkraftwerk zwei interessante Stationen.