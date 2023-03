Ist die Wohnungsnot auf dem Land hausgemacht?

Plus Wer auf der Suche nach Wohnraum im Augsburger Land ist, braucht starke Nerven – und Geduld. Dabei gibt es viel ungenutztes Potenzial, meinen Experten.

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt im Augsburger Land kann man getrost als angespannt bezeichnen. Albert Zott, Bauunternehmer aus Dinkelscherben, findet drastischere Worte: "Das ist ein Kampf", sagt er. Seit etwa 30 Jahren vermietet er Wohnungen im Großraum Augsburg. "So eine Zeit hatten wir noch nie", meint Zott. Mittlerweile stünden die Bewerber Schlange. Zott spricht von etwa 70 Bewerbern für eine Wohnung auf dem Land. Was ihn ärgert: "Gleichzeitig steht viel Wohnraum einfach leer." Woran liegt das?

Bürgermeister appelliert: "Vermieten oder verkaufen Sie"

Auch Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb sieht im Leerstand ein großes Problem. Im Amtsblatt startete er einen Aufruf. Überschrift: "Wohnraum dringend gesucht!" Wenn man die großen Häuser und unbebaute Grundstücke in Dinkelscherben und seinen Ortsteilen betrachtet, müsse man zu dem Schluss kommen, dass die Wohnungsnot hausgemacht ist, meint der Bürgermeister. Sein Appell: "Wenn Sie eine ungenutzte Wohnung, ein ungenutztes Haus oder ein baureifes Grundstück haben, geben Sie Ihrem Herzen einen Ruck und vermieten oder verkaufen Sie."

Früher habe es im Gemeindegebiet eine große Anzahl an kleinen und mittleren Landwirtschaften gegeben. Heute sind es nur noch wenige, dafür große Betriebe. "Viele Anwesen werden daher nicht mehr genutzt, stehen zum Teil leer und verfallen. Auch gibt es viele, voll erschlossene, aber seit Jahrzehnten unbebaute Grundstücke", sagt Kalb. Als Hauptgrund dafür sieht der Bürgermeister die zum Teil explodierten Preise. Schließlich war die Wertsteigerung von Grundstücken und Wohnraum in den vergangenen Jahren für die, die es sich leisten konnten, zum Teil attraktiver als andere Geldanlagen. Ein Trend, der sich nicht nur in Dinkelscherben feststellen lässt.

Was können Kommunen gegen Leerstand tun?

"Die Eigentümer 'sitzen' auf baureifen, meist voll erschlossenen Grundstücken und halten diese entweder für Kinder und Enkel vor, oder sie warten in Phasen ständig steigender Quadratmeterpreise mit dem Verkauf ab, um den Gewinn möglichst zu maximieren", teilt ein Sprecher des Landratsamts mit. Doch das sei nicht der einzige Grund für leere Wohnungen, das Thema ist komplex. "Die Gründe für einen Leerstand sind vielfältig und können von Erbschaftsstreits bis hin zu überalterter Bausubstanz mit aufwendigem Sanierungsbedarf reichen", heißt es aus dem Landratsamt. Grundsätzlich gilt als Leerstand Wohnraum, der länger als sechs Monate nicht genutzt wird. Was können Kommunen dagegen tun?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bauplätze in Neubaugebieten werden in der Regel von den Gemeinden mit einem Bau-Zwang belegt. In der Regel müssen sie innerhalb von fünf Jahren bebaut werden. Allerdings: Innerhalb der Orte gibt es diesen Bau-Zwang meist nicht. "Aufgrund der Eigentumsgarantie im Grundgesetz sind die Einwirkungsmöglichkeiten durch die Kommunen äußerst beschränkt", teilt das Landratsamt mit. Die Eigentumsgarantie im Grundgesetz bestimmt, dass Eigentümer mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen können, soweit nicht das Gesetz oder die Rechte Dritter entgegenstehen. Im Klartext: Was ein Eigentümer mit seinem Grundstück macht, kann er praktisch allein entscheiden.

Lesen Sie dazu auch

Makler: "Wer kein Geld braucht, verkauft jetzt nicht"

Momentan bedeutet das vor allem eines: "Wer kein Geld braucht, verkauft jetzt nicht", meint Immobilienmakler Anton Knipfer aus Diedorf. Weil die Zinsen bei den Banken für Häuslebauer und Käufer in den vergangenen Monaten stark angestiegen sind, fallen die Preise. Knipfer geht von einem Einbruch von etwa 30 Prozent aus. "Die meisten Eigentümer wollen nicht glauben, dass die Preise weiter heruntergehen." Deshalb warten sie lieber ab. Weil Interessenten sich wegen der gestiegenen Zinsen aber momentan weniger Wohnraum leisten können, steige der Verkaufszeitraum. "Vor einem Jahr waren es vielleicht drei Monate, heute sind es sechs", erzählt der Makler. Ein weiterer Effekt der gestiegenen Kosten für Eigentum: Mehr Menschen drängen in den Mietmarkt. Das stellt auch Bauunternehmer Zott aus Dinkelscherben fest. Dabei gäbe es aus seiner Sicht besonders in ländlichen Gebieten ausreichend Wohnraum. "Da wohnen ältere Menschen zu zweit in Ein- oder Zweifamilienhäusern und Familien finden keine Wohnung", meint Zott. "Das ist ein echtes Problem." Gleichzeitig könne er verstehen, dass nicht jeder gerne einen Teil seines Eigentums vermieten möchte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Neue Wohnungen im Landkreis Augsburg sind schnell vergriffen

Um ungenutztes Potenzial auf dem Wohnungsmarkt zu aktivieren, gibt es immer wieder Ideen. In Zusmarshausen etwa wurde vor einigen Jahren über eine Online-Immobilienbörse diskutiert. Später verlor man die Idee aus den Augen, erinnert sich Gemeinderat Christian Weldishofer, der die Plattform auf den Weg bringen wollte. Inzwischen gibt es zwar etliche Portale, bei denen Wohnraum angeboten werden kann. Inseriert werden dort aber längst nicht alle Wohnungen, die aktuell vermietet werden. "Wenn es etwas Neues gibt, spricht sich das auch ohne Werbung wie ein Lauffeuer herum", meint Bauunternehmer Zott.