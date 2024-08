Katastrophe! Während des Hochwassers hatte er das Kommando

Es war das wohl schwerste Hochwasser in der jüngeren Geschichte des Landkreises. Hunderte Häuser wurden im Juni massiv beschädigt, etliche Menschen mussten zwischenzeitlich ihr Zuhause verlassen. Eine Katastrophe im Augsburger Land. In solchen Fällen haben sogenannte örtliche Einsatzleiter das Kommando. Einer von ihnen ist Dr. Hubert Mayer. Rund um die Uhr musste er während der Hochwasserkatastrophe im Juni weitreichende Entscheidungen treffen. Was macht das mit ihm?

