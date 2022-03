Kein Regen in Sicht: Naturpark-Ranger warnt vor hoher Waldbrandgefahr

Die Natur ist auch im Augsburger Land derzeit ausgetrocknet und anfällig für Brände. Welche Art Wälder besonders stark gefährdet sind und was Spaziergänger beachten müssen.

Das milde und sonnige Frühlingswetter lockt derzeit die Menschen in Scharen raus in die Natur. Doch Vorsicht ist geboten: Die extreme Trockenheit der vergangenen Wochen hat die Brandgefahr im Wald enorm erhöht. Im Landkreis Augsburg besteht wie im Großteil Bayerns inzwischen die Warnstufe 3 des fünfstufigen Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes. Erst am vergangenen Mittwoch stand ein Waldstück bei Mittelstetten in Flammen. Dank der schnellen Meldung eines Spaziergängers konnten die Feuerwehren den Waldbrand schnell löschen. Bereits einen Tag zuvor hatte es auf einer Wiese zwischen Langenneufnach und Mickhausen gebrannt - möglicherweise ausgelöst durch eine weggeworfene Zigarette, vermutet die Polizei. Größere Brände als diese sind in unserer Region zum Glück selten. Aber Hubert Droste, Forstbetriebsleiter der Staatsforsten in Zusmarshausen, warnt: "Jetzt im Frühjahr ist die Waldbrandgefahr am allerhöchsten."

Waldbrandgefahr: In vielen Gebieten starten jetzt Beobachtungsflüge

Derzeit gilt im Landkreis die mittlere Warnstufe 3, im Bayerischen Wald und in der Alpenregion jedoch bereits Stufe 4 (von 5). "Das wird auch erst einmal eher schlimmer als besser", meint Droste, denn bis kommenden Donnerstag ist kein Regen angesagt. Besonders die vertrockneten Gräser vom Vorjahr am Wegesrand sind leicht entzündlich. Deshalb zeigt für Bayern auch der Graslandfeuerindex, der die Gefahr anzeigt, dass nicht abgeschattetes Gelände "mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs" Feuer fängt, großflächig eine hohe Gefahr an. In einigen Regierungsbezirken wie im Landkreis Landsberg sind daher Beobachtungsflüge angeordnet.

"Die Lage entspannt sich erst wieder, wenn das frische Grün da ist", sagt der Forstbetriebsleiter Hubert Droste

"Die Lage entspannt sich erst wieder, wenn das frische Grün da ist", so der Forstbetriebsleiter, der eindringlich auf das gesetzliche Rauchverbot im Wald hinweist. Auch offenes Lagerfeuer oder Grillen ist selbstverständlich tabu.

Ranger im Naturpark Westliche Wälder: Waldbrandgefahr wird oftmals unterschätzt

Man könnte meinen, dass diese Regeln eine Selbstverständlichkeit sind. Dass die Bürgerinnen und Bürger sich der Waldbrandgefahr hinreichend bewusst sind, bezweifelt jedoch Maximilian Fader. Er ist seit einem Jahr Ranger im Naturpark Westliche Wälder und ist hier mit zwei Kolleginnen aktiv in den Bereichen Naturschutz, Besucherlenkung und Bildungs- und Informationsarbeit. Derzeit macht ihm die extreme Trockenheit im Wald Sorgen. "Die Waldbrandgefahr erscheint vielen abstrakt, weil die Gebiete in Bayern weniger anfällig dafür sind als in anderen Bundesländern", vermutet Fader. Und weil es bei uns auch äußerst selten Waldbrände gibt, wird die Gefahr unterschätzt. "Dabei muss man sich klarmachen, dass 98 Prozent aller Waldbrände von Menschen verursacht werden, also vermeidbar sind", so der Wald-Ranger.

Er betont: Überall, wo Wald oder vertrocknete Wiesen auch nur in der Nähe sind, darf keine Zigarettenkippe weggeworfen werden - also auch nicht aus dem Autofenster. Im Wald selbst ist sowieso Rauchverbot. Außerdem sollte man niemals sein Auto im Gras parken, da der heiße Katalysator die Halme darunter entzünden kann.

Maximilian Fader ist seit einem Jahr Ranger im Naturpark Westliche Wälder.

Auch sollte man besonders bei schönem Ausflugswetter darauf achten, mit seinem Auto keine Rettungswege zuzuparken. "Löscharbeiten im Wald sind ohnehin sehr schwierig, das sollte man nicht zusätzlich behindern", so Fader. Der Frühling und die steigenden Temperaturen locken die Menschen wieder nach draußen in die Natur. "Offenes Feuer ist in Waldnähe aber verboten", erinnert Max Fader. Grillen darf man nur an ausgewiesenen Plätzen mit Genehmigung und in einer Feuerschale.

Waldbrandgefahr im Landkreis Augsburg: Mischwälder sind weniger gefährdet

Forstbetriebsleiter Hubert Droste erklärt, warum die Waldbrandgefahr im Landkreis Augsburg geringer ist als in vielen anderen Gebieten: "Da bei uns der Wald so gut erschlossen und stark von Spaziergängern frequentiert ist, werden kleinere Brandherde auch sehr schnell entdeckt." Bei schönem Wetter wird man in den Westlichen Wäldern besonders in Stadtnähe kaum alleine sein. "Außerdem haben wir unsere Wälder schon seit über 20 Jahren umgebaut zu Mischwäldern, also Nadel- mit Laubbäumen durchmischt", so Droste. Das sorge dafür, dass sich ein Feuer nicht so stark ausbreiten kann. "Wir haben keine dichten Kiefernwälder mehr, wo darunter eine dicke Schicht trockenes Nadelstreu liegt."

Hier reicht der kleinste Funke und die Nadeln brennen wie Zunder. Ein schreckliches Beispiel waren die Waldbrände in Griechenland im vergangenen Jahr. Droste erklärt: "Unsere Wälder sind überwiegend Wälder voller Moos mit hoher Feuchtigkeit, die sind zum Glück nicht so empfänglich für Feuer." Auch bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen kann man sich in den vergangenen Jahren an keinen Waldbrand erinnern.

Dennoch ist Ranger Maximilian Fader sicher, dass es aufgrund des Klimawandels mit häufigeren Trockenperioden zukünftig mehr Waldbrände auch in Deutschland geben wird.