Kinderbetreuung in der Pandemie: Tagesmütter haben viel zu stemmen

Plus Nicht nur Kitas, sondern auch Tagesmütter, die mehrere Kinder zuhause betreuen, müssen in der Pandemie oft improvisieren. Tagesmutter Janet Jahn aus Neusäß berichtet.

Wie finde ich eine Tagesmutter in der Nähe? Um Eltern die Suche nach einer passenden Kinderbetreuung zu erleichtern, gründete Janet Jahn aus Neusäß vor gut fünf Jahren den Verein „Tagesmütter Augsburger Land“ und rief die Webseite www.tagesmutter-augsburg-land.de ins Leben. Auf dieser befindet sich unter anderem eine interaktive Landkarte, auf der die Vereinsmitglieder samt Kontaktdaten verzeichnet sind. Außerdem gibt es viele allgemeine Informationen rund um die Tagesmütter.