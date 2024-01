Konzerte, Märkte, Stadtfeste: Das steht 2024 im Landkreis Augsburg an

Schwabmünchen: In der Stadthalle Schwabmünchen werden auch in 2024 wieder einige Konzerte und Theaterstücke vorgetragen, unter anderem die Jazz-Night mit dem Karoline Weidt Quartett am 12. April oder Urmel aus dem Eis am 26. April. Auf dem Museumsvorplatz und dem Festplatz findet am 23. Juni ein Zirkus-Aktionstag statt, der Familien zum Mitmachen in der Manege einlädt. Unter dem Motto "Schwabmünchen feiert" steht vom 19. bis 21. Juli das Schwabmünchener Stadtfest. Kult-Status hat das Singoldsand-Festival, das in diesem Jahr vom 22. bis zum 25. August gefeiert wird. Das Volksfest Schwabmünchen ist für die Zeit vom 26. September bis zum 1. Oktober terminiert, der Michaeli-Jahrmarkt öffnet seine Tore vom 28. bis 30. September.