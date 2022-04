Kreisbrandrat Zinsmeister schrammt knapp an Abwahl vorbei

Plus Vor fünf Jahren sollte Alfred Zinsmeister schon einmal gestürzt werden. Jetzt stellte sich er sich zur Wiederwahl und es scheint: Der Zorn von damals ist nicht verraucht.

Nur mit hauchdünnem Vorsprung ist Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister bei der Wahl zum Kreisbrandrat im Zuge der Kreisfeuerwehrverbandsversammlung im Amt bestätigt worden. Auf Zinsmeister, der keinen Gegenkandidaten hatte und von Landrat Martin Sailer erneut vorgeschlagen worden war, entfielen 54 Stimmen. 52 Kommandanten waren gegen ihn.