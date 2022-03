Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Landkreis Augsburg schafft Plätze für 1000 Geflüchtete aus der Ukraine

Immer mehr Menschen flüchten aus der Ukraine auch nach Bayern und kommen zum Beispiel am Hauptbahnhof in München an.

Plus Auch der Zeltplatz an der Rücklenmühle soll im Notfall für Geflüchtete aus der Ukraine hergenommen werden. Geschäftsbereichsleiterin klagt: "Es ist das große Chaos".

Von Christoph Frey

In Dinkelscherben ging das Gerücht am vergangenen Freitag wie ein Lauffeuer durch den Ort: 50 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine müssten eingeschult werden. So erzählte es Kreisrat Peter Kraus (FW) am Montagnachtmittag im Kreisausschuss. Das Thema dort: die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine im Augsburger Land.

