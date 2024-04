Landkreis Augsburg

Landrat Sailer ist stocksauer und droht mit Gründung einer Busgesellschaft

Das neue Konzept des AVV soll gerade in den ländlichen Regionen im südlichen Landkreis mehr Komfort bringen. Doch das scheint nicht unbedingt zu klappen.

Plus Das Desaster auf der Linie 704 in die Stauden wird zur Messlatte für Busunternehmen der Region und des AVV. Wird der Vertrag mit der AVV-Chefin überhaupt verlängert?

Von Jana Tallevi

Wird die Buslinie 704, die vom Bahnhof Gessertshausen über Fischach und Langenneufnach nach Schwabmünchen führt, zum Offenbarungseid für die gesamte Umstellung des Linienverkehrs im südlichen Landkreis Augsburg? Zum zweiten Mal nahmen sich Landrat Martin Sailer und AVV-Chefin Linda Kisabaka Zeit, um mit Pendlerinnen und Pendlern zu sprechen. Eigentlich erwarteten der Aufsichtsratsvorsitzende und die Geschäftsführerin des Augsburger Tarif- und Verkehrsverbunds (AVV), gute Nachrichten zu hören. Schließlich hatte man nach einer ersten Runde vor zwei Monaten Verbesserungen eingeleitet. Doch es kam anders und schon nach wenigen Minuten war Landrat Sailer mit seiner Geduld am Ende: Er drohte einer Verkehrsgesellschaft mit scharfen Konsequenzen.

Es war eine große Runde für ein scheinbar gar nicht so großes Problem, die am Donnerstagnachmittag im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes zusammengekommen war. Neben Sailer und Kisabaka und weiteren Vertretern des AVV sowie einigen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen aus Stauden-Gemeinden, waren der Geschäftsführer der Omnibusgesellschaft Regionalbus Augsburg (RBA), Martin Pöhler, sowie ein halbes Dutzend Pendlerinnen und Pendler gekommen. Deutlich sichtbar bei ihnen: Autoschlüssel und Fahrradhelme, denn mit Bus und Zug fährt von Ihnen kaum noch jemand von Mittelneufnach, Langenneufnach oder Fischach in die Arbeit nach Augsburg. Zu schlecht ist das Angebot aus ihrer Sicht seit der Fahrplanumstellung im vergangenen Dezember geworden.

