Landwirt: "Erst Nässe, dann Hitze – so ein extremes Jahr habe ich noch nicht erlebt"

Plus Erst extrem viel Regen, dann heiß und trocken: Das wechselhafte Wetter macht der Landwirtschaft große Sorgen. So schätzen die Landwirte die Ernte in diesem Jahr ein.

„Erst war es nass, dann trocken und dann doch wieder nass. Das brachte bereits die Obsternte völlig durcheinander.“ Reinhard Wiedenmann, Landwirt aus Neusäß, hat bisher ein schwieriges Jahr hinter sich. Solch ein extremes Jahr habe er in 40 Jahren noch nicht erlebt, sagt Wiedenmann. Das wechselhafte Wetter in diesem Jahr mit extremer Hitze und anhaltender Nässe hat die Landwirtschaft in der Region heuer vor Herausforderungen gestellt. Dennoch fällt das Fazit für dieses Erntejahr gemischt aus – je nachdem, was die Bauern anbauen.

Birgitt Wagenpfeil vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) bestätigt, dass viele Bauern das Jahr als sehr schwierig empfunden hätten. Die Ernte im Landkreis sei sehr gemischt ausgefallen. Das liege unter anderem an den verschiedenen Boden- und Wetterverhältnissen. Auf Sandböden, die es insbesondere in Gersthofen gebe, wachse ohne Regen nicht viel. Da sich bei der Lagerung von nassem Getreide Schimmel bilden könne, müsse man entweder viel Geld zum Trocknen investieren oder warten, bis die Pflanzen trocken genug zum Ernten seien.

