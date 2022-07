Landkreis Augsburg

Lehrermangel im Landkreis Augsburg: Schulen müssen Stunden streichen

Plus Im kommenden Schuljahr fehlt es massiv an Grund- und Mittelschullehrern. Momentan fehlen noch rund 50 Klassenleitungen. Das Schulamt will lieber an anderer Stelle kürzen.

Ausgerechnet zum Besuch des bayerischen Kultusministers Michael Piazolo in Gersthofen am Freitag wird Kritik an der Schulpolitik laut. Wie nun bekannt wurde, droht zum Beginn des neuen Schuljahres im Landkreis ein massiver Lehrkräftemangel an Grund- und Mittelschulen. Viele Schulstunden könnten ausfallen, so die Befürchtung. Es sei ernst wie nie.

