Moped-Autos und Microcars für Jugendliche erregen noch viel Aufsehen

Plus Ab 15 Jahren Auto fahren – das geht mit Microcars und einem Rollerführerschein. Sie fahren maximal 45 km/h, die Spezialanfertigung „Ellenator“ ist ab 16 und schneller.

Kaum etwas wünschen sich Jugendliche sehnlicher als einen fahrbaren Untersatz, um unabhängig und mobil zu sein – besonders auf dem Land, wo der öffentliche Nahverkehr noch wenig ausgebaut ist. Ab 15 Jahren möchten viele deshalb den Mopedführerschein machen, allein schon, um leicht zur Schule oder zum Ausbildungsbetrieb zu kommen. Doch das sehen viele Eltern mit Sorge. So war es auch bei Moritz Buck aus Gablingen: „Ich wollte Moped fahren, aber mein Dad hat's nicht erlaubt.“ Zu gefährlich, und außerdem für den Winter ungeeignet. Stattdessen kaufte die Familie vor fünf Jahren einen umgebauten Fiat 500 bei einem Türftler im Allgäu – ein richtiges Auto zwar, aber die zwei Hinterräder stehen ganz eng zusammen und das Gefährt wirkt daher wie ein Dreirad. Den durfte Moritz ab 16 Jahren fahren.

Denn dieser „Ellenator“, benannt nach seinem Erfinder Wenzl Ellenrieder, wird trotz seiner vier Räder als dreirädriges Kraftfahrzeug eingestuft. Die Motorleistung dieser Fahrzeuge wird auf maximal 15 KW bzw. 20 PS gedrosselt, damit dürfen sie ab 16 Jahren mit der Fahrerlaubnisklasse A1 geführt werden. Es gibt noch andere sogenannte Leichtfahrzeuge, die bereits ab 15 Jahren gefahren werden dürfen – etwa der Opel Rocks, von Liegier und Microcar, der türlose Fiat Topolino oder der Renault Twizy. Sie fahren meistens elektrisch maximal 45 km/h und können mit dem Führerschein der Klasse AM (Rollerführerschein) ab 15 Jahren gefahren werden. Auch ein Traktorführerschein berechtigt dazu.