Landkreis Augsburg

vor 4 Min.

Nach Brand einer Jagdkanzel: Verunsicherung bei Jägern wächst

Plus Immer wieder kommt es auch im Augsburger Land zu Zerstörungen an Jagdeinrichtungen. Jäger beobachten, dass auch die Spaziergänger im Wald immer renitenter werden.

Von Matthias Schalla

Der Brand einer Jagdkanzel zwischen Deubach und Rommelsried sorgt für Verunsicherung bei den Jägerinnen und Jägern im Augsburger Land. "Es geht uns dabei weniger um den Sachschaden, sondern eher um die Gewissheit, dass da jemand unterwegs ist, der uns nichts Gutes will", sagt Felix Kuwert. Mittlerweile gibt es nach Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums sogar einen weiteren Brand in einem Waldstück. Zudem häufen sich laut Kuwert die Sachbeschädigungen an diversen Jagdeinrichtungen. Abgesägte Leitern, umgeworfene Hochsitze und herausgerissene Sitze hat der 32-Jährige vor allem im Bereich rund um Diedorf festgestellt. Kuwert hat eine Vermutung, warum die Zerstörungen in letzter Zeit zunehmen.

