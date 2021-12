Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Nach Unfall auf A8: Rettungskräfte erleben kaum einen Einsatz ohne Gaffer

Plus Wo es im Landkreis Augsburg zu einem größeren Unfall kommt, gibt es meist auch Schaulustige. Die sorgen oft für zusätzliche Gefahr. Das sagen Einsatzkräfte.

Von Marco Keitel und Lisa Weißenberger

Auf der A8 hat es am Freitag gekracht. Weil ein Autofahrer bei Adelsried auf der linken Spur übersehen hat, dass der Kleintransporter vor ihm abbremst, ist er diesem aufgefahren. Der Wagen hat den Transporter in das Auto davor gedrückt. Drei Beteiligte wurden leicht verletzt in die Klinik gebracht. Für einen Hubschraubereinsatz hat die Polizei die Autobahn für 20 Minuten gesperrt. Zwei Spuren blieben danach noch ein paar Stunden gesperrt, während Feuerwehrleute die stark beschädigten Autos weggeräumt haben. Unfälle wie diesen gibt es auf der A8 regelmäßig. Was häufig auch dazugehört, sind Gafferinnen und Gaffer – Menschen, die einen möglichst freien Blick auf Schaden und Verletzte bekommen wollen und die Situation oft sogar filmen.

