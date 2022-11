Landkreis Augsburg

Nach zwei Jahren Pause schmecken Glühwein und Grillwürste besonders gut

Plus In diesem Jahr finden wieder zahlreiche Adventsmärkte im Landkreis Augsburg statt. Gersthofen geht voran, am Wochenende haben die Besucher dann die große Auswahl. Ein Überblick.

Für viele Menschen ist der Höhepunkt im Advent, wenn die hübschen Engerl aus den Fenstern des Klosters in Thierhaupten grüßen. Am Samstag ist der große Moment beim Weihnachtsmarkt in Thierhaupten. Die Vorfreude auf Glühwein & Co. ist groß, weil wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre alle Märkte ausgefallen sind. In Gersthofen ist der Startschuss für den Weihnachtsmarkt bereits am Donnerstagabend gefallen. Hier eine Übersicht zu den Veranstaltungen am ersten Adventswochenende:

