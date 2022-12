Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Neues Gesetz zu Mehrwegverpackungen verunsichert die Gastronomen

Plus Ab 1. Januar müssen Gastronomiebetriebe Mehrwegverpackungen für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Doch es gibt (noch) kein einheitliches System.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Es ist ein Gesetz, dass so manchem Gastronom schon jetzt einige Bauchschmerzen bereitet. Ab Januar sind Gastronomiebetriebe und Caterer mit insgesamt mehr als fünf Beschäftigten oder einer Verkaufsfläche von mehr als 80 Quadratmetern gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Kunden ohne Zusatzkosten in Mehrwegverpackungen Speisen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. Doch welches System dafür genutzt wird, kann jeder selbst entscheiden. Um sich nun beispielweise in Stadtbergen einen Kaffee-to-go zu kaufen, mit der Tram nach Augsburg zu fahren und dort den Becher gegen das gezahlte Pfand wieder zurückzugeben, wünschen sich die Grünen ein möglichst einheitliches System. Dass dies nicht so einfach wird, wurde jetzt im Stadtrat bei der jüngsten Sitzung deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen