Landkreis Augsburg

vor 2 Min.

Nicht nur Weihnachtsmänner müssen mehr um Spenden ringen

Stilecht und in leuchtend roter Montur gingen zahlreiche Weihnachtsmänner beim Nikolaus-Spendenlauf in Leitershofen an den Start. Doch insgesamt tun sich die Hilforganisatioen schwerer, Spenden zu bekommen.

Plus Während viele Menschen mit den steigenden Kosten zu kämpfen haben, gehen die Spendeneinnahmen bei den Hilfsorganisationen stark zurück. (mit Video).

Hohoho! Wo sieht man denn schon einmal so viele sportliche Weihnachtsmänner und -frauen aller Altersgruppen auf einmal, die gemeinsam Laufen? Beim 2. Stadtberger Nikolaus-Lauf, der am Sonntag in Leitershofen durch die km Sport-Agentur, der Stadt und weiteren Sponsoren veranstaltet wurde. Auch wenn hier viele mitmachten, insgesamt ist das Spendenaufkommen zurückgegangen, sagen Vertreter der regionalen Hilfsorganisationen.

