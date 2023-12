Obdachlosigkeit im Landkreis Augsburg: Wohin gehen, wenn es kalt wird?

Plus Eine Herberge haben nicht nur an Weihnachten: Das wünschen sich fast alle Wohnungslosen. Doch wer einmal aus dem System draußen ist, kommt schwer wieder hinein.

Lothar Böthig hält eine Kaffeetasse in den Händen – es ist die einzige "Droge", die der 54-Jährige zu sich nimmt, sagt er. Entspannt sitzt er auf dem Stuhl in der Wärmestube des Sozialdiensts Katholischer Männer (SKM) Schwabmünchen und hat noch Zeit für ein Gespräch, ehe er zur Arbeit muss. Während dieses Szenario für viele Alltag ist, war es für Böthig lange Zeit unerreichbar. Seit dem Sommer wohne er hier, davor habe er mit Unterbrechungen acht Jahre auf der Straße gelebt.

Mit einem Wohnungsbrand beginnt seine Geschichte. Ein Ölofen explodierte, der die ganze Wohnung zerstörte. Die Versicherung kam nur für den Schaden auf, für eine neue Existenz reichte es nicht. Seine Frau fand einen anderen Mann, er kam eine Weile in einer Gartenlaube unter. Eine Weile funktionierte das, dann nicht mehr. „Dann bin ich auf der Straße gelandet“, sagt Böthig.