Praxis für Menschen ohne Krankenversicherung schließt

Bislang hatte das BRK eine Praxis für Menschen ohne Krankenversicherung angeboten. Damit ist Ende April Schluss. Dabei sei es ein "tolles Projekt" gewesen.

Die Praxis für Menschen ohne Krankenversicherung des Augsburger Roten Kreuzes am Märzenbad 9 schließt Ende April. Laut Pressemitteilung verabschiedet sich Dr. Reinhard Eder, der die Praxis zwei Jahre ehrenamtlich betreute, endgültig in dem Ruhestand. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. „

Die Nichtversichertenpraxis war ein tolles, stimmiges Projekt, das von allen Beteiligten, insbesondere Dr. Eder, liebevoll und äußerst engagiert umgesetzt wurde“, sagte Isabella Reiter, Geschäftsführerin des BRK-Kreisverbands Augsburg-Stadt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In den zwei Jahren konnten einige der Hilfesuchenden in einen Krankenversicherungsschutz vermittelt und etlichen Patientinnen und Patienten in einer medizinischen Notlage geholfen werden. Grundsätzlich blieb die Nachfrage jedoch hinter den Erwartungen des BRK zurück: „Möglicherweise gibt es in Augsburg weniger Menschen ohne Versicherungsschutz als statistisch zu erwarten wäre. Vielleicht haben wir aber auch die Zielgruppe trotz des großen Medienechos nicht direkt erreichen können oder die Schamgrenze bei den Betroffenen ist zu hoch“, meinte Tatjana Asmuth, Bereichsleiterin für Soziales beim Augsburger Roten Kreuz.

Gedankt wurde allen, die in den vergangenen zwei Jahren das Projekt unterstützten, darunter das Kloster Maria Stern, die Klinik Josefinum, die Kartei der Not und das Labor Augsburg MVZ. (AZ)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Lesen Sie dazu auch