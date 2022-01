Landkreis Augsburg

Rückkehr nach Corona-Pause: Das ist für Kultur und Stadtfeste geplant

So war's 2019 beim Neusässer Stadtfest. Im besten Fall soll es dieses Jahr wieder stattfinden.

Plus Im vergangenen Jahr mussten viele Kulturveranstaltungen und Stadtfeste abgesagt werden. Wie die Planungen für dieses Jahr laufen.

Von Bianca Dimarsico

Zum Jahresanfang läuft der Betrieb in vielen Branchen auf Sparflamme. Der Kultursektor ist da keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil: Viele Veranstaltungen werden laufend verschoben oder gleich ganz abgesagt. Im Sommer hofft man auf bessere Umstände, um Stadtfeste und Co. wieder möglich zu machen. Die Gemeinden im Landkreis Augsburg gehen die Planungen mit zaghaftem Optimismus an.

