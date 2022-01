Schnapszahl soll Ehen im Landkreis Augsburg Glück bringen

Plus Gleich zwei Tage im Februar eignen sich für ein besonderes Hochzeitsdatum. Bei den Standesämtern im Kreis Augsburg ist die Nachfrage für Wintertermine daher groß.

Bereits drei Trauungen sind im Standesamt Stadtbergen für Dienstag, den 22.2.2022 eingetragen. „Das ist ungewöhnlich für einen normalen Arbeitstag im Februar. Der ist ohnehin kein heiratsstarker Monat“, sagt Standesbeamtin Brigitte Kuffend.