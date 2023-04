Landkreis Augsburg

Schwimmbäder vor dem Untergang? Welche Kommune kann sich noch ein Bad leisten?

Plus In Bobingen schloss mit dem Aquamarin ein beliebtes Bad, andere haben mit Personalmangel und hohen Energiekosten zu kämpfen. Werden Schwimmbäder künftig Luxus sein?

Enorme Kosten für Energie, Personal und Modernisierungen machen derzeit den Unterhalt der Schwimmbäder in der Region extrem teuer, und so manche Kommune ächzt unter der Belastung. Nun musste das Aquamarin in Bobingen sogar schließen - es fehlte einfach das Geld für die Sanierung des 50 Jahre alten Bads. Wie sieht es bei den anderen Schwimmhallen in der Region aus?

Ähnlich alt wie das Aquamarin ist das Gartenhallenbad in Stadtbergen. Es schlägt jedes Jahr mit einem Defizit von einer Million Euro zu Buche - ein großer Brocken für die eher finanzschwache Stadt. Jetzt müssen auch noch das Dach und die Sanitäranlagen im Außenbereich erneuert werden. Zwar wurde vor Kurzem ein wenig an der Tarifschraube gedreht, aber Stadtverwaltung und Stadtrat machen sich schon lange Gedanken, wie die Zukunft des Bads aussehen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

