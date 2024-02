Sebastian liest für den Landkreis Augsburg beim Bezirksentscheid vor

Der Kreisentscheid beim Vorlesewettbewerb fand in Westendorf statt. Ein Schüler der ISA in Gersthofen überzeugte die Jury mit seinen Fähigkeiten.

Im Pfarrheim in Westendorf fand der Vorlesewettbewerb für die Sechstklässler auf Kreisebene statt. Sechs Mädchen und drei Jungen, alle bereits Lesesieger an ihren Schulen, traten an, um die Siegerin oder den Sieger auf Bezirksebene zu küren. Den Vorlesewettbewerb organisierte das Bücherei-Team Bücherei St. Georg rund um Katharina Will.

Beim Vorlesewettbewerb können alle Kinder aus sechsten Klassen aller Schulen teilnehmen. Dieser startet im Oktober an den Schulen und verläuft über mehrere regionale und landesweite Etappen bis zum Bundesfinale im Juni in Berlin. Die Jury in Westendorf – bestehend aus Peter Hart (Bibliothekar der Diözese Augsburg), Steffen Richter (1. Bürgermeister der Gemeinde Westendorf), Sylvia Blank (Grundschullehrerin), Jana Hofer (Bücherei-Team Westendorf) und Rosmarie Gumpp (ehemalige Konrektorin an der Mittelschule Meitingen) - hatte keine leichte Wahl, denn alle Beteiligten lasen gut und lagen in den Bewertungen ganz knapp nebeneinander.

Kinder müssen aus dem Buch "Tintenherz" vorlesen

Zunächst stellte jeder sein mitgebrachtes Buch vor und erläuterte die ausgesuchte Textpassage. Dabei wurden innerhalb von drei Minuten die Lesetechnik, die Interpretation und die Textstellenauswahl bewertet. In einer zweiten Runde hieß es für die Teilnehmenden einen Fremdtext vorzutragen. Das Bücherei-Team Westendorf entschied sich für das Buch „Tintenherz“ von Cornelia Funke. Beim Fremdtext wurden nur die Lesetechnik und die Interpretation bewertet. Sieger wurde Sebastian Klein aus Aichach, der die 6. Jahrgangsstufe an der ISA (International School Augsburg) in Gersthofen besucht. Sebastian wird am 10. April in Mering den Landkreis Augsburg auf Bezirksebene vertreten. Als Geschenk bekamen alle Teilnehmer eine Urkunde und das Buch „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“ von Nina Scheweling.