Sind am Wochenende wieder Polarlichter zu sehen im Augsburger Land?

Am vergangenen Wochenende waren Polarlichter zu sehen. Ob es zu Pfingsten wieder zum Spektakel am Himmel kommt, hängt auch vom Wetter ab.

Ab vergangenen Freitagabend wurde die Erde von einem schweren Sonnensturm getroffen, der Polarlichter in ungewöhnlich tiefen Breiten erscheinen ließ – auch im Augsburger Land. Ob es zu Pfingsten wieder ein Spektakel am Himmel zu sehen gibt, hängt unter anderem vom Wetter ab.

Polarlichter zu sehen von Augsburg bis Amerika

"Weil die Magentfeldgeschwindigkeit gepasst hat und die Teilchen so stark waren, konnten sie in tiefere Breitengrade vordringen", sagt Christine Zerbe von der Sternwarte Diedorf. Normalerweise schütze uns das Magnetfeld vor dem Eindringen der Teilchen, sodass Polarlichter nur in höheren Breitengraden wie auf der Südhalbkugel oder in Schweden oder Norwegen zu sehen seien. Das Wetterleuchten war auch im Augsburger Land zu sehen. "Es gibt Sichtungen von sehr vielen ungewöhnlichen Orten: Hawaii, Grand Canyon, Kanarische Inseln, Namibia, Australien", sagt Christine Zerbe, die Astronomie an der Hochschule Augsburg lehrt. Die Wissenschaftlerin ist auch Mitglied der Astronomischen Vereinigung, die die Sternwarte Diedorf betreibt.

Ob in naher Zukunft wieder mit Polarlichtern zu rechnen ist, sei schwierig vorauszusagen, meint die Physikerin. "Ungefähre Vorhersagen sind erst zwei Tage vorher möglich. Wenn eine große Sonneneruption geladene Teilchen in Erdrichtung schleudert, dauert es ein bis drei Tage bis sie bei uns ankommen und Polarlichter erzeugen. Genaue Vorhersagen gibt es erst Stunden vorher." Polarlichter entstehen in 100 bis 300 Kilometern Höhe. Das Wettergeschehen spielt sich unterhalb von zehn Kilometern über dem Erdboden ab. Trotzdem kann die Wetterlage entscheidend sein, ob Polarlichter am Himmel zu sehen sind.

Himmel über Augsburger Land muss klar sein

"Den ganz klaren Himmel, wie am vergangenen Wochenende erwarten wir nicht mehr", sagt Jürgen Schmidt von der Firma Wetterkontor. An Pfingsten sei eher mit Wolkenfeldern zu rechnen, was meteorologisch gesehen zu Störfaktoren für die Sichtung von Polarlichtern führe. Die sind am besten bei klarem Himmel und wenig Umgebungslicht zu sehen. "Ein Tief zieht rein und schiebt von Westen her Wolken herbei", sagt der Meteorologe. Mit einzelnen Wolkenlücken sei aber trotzdem zu rechnen.

Den Nachthimmel über Stadtbergen hat Gabi Hermann aufgenommen. Foto: Gabi Hermann

Gefährlich sind die Teilchen, die in die tieferen Breitengrade vordringen für den Menschen nicht, laut Christine Zerbe. Lediglich zu Stromausfällen oder Störungen des GPS-Signals könne der Sonnensturm führen. Ob kurzfristig Polarlichter zu sehen sind, sagen auch einige Internet-Seiten, wie www.polarlicht-vorhersage.de, voraus. Aktuelle Polarlicht-Wahrscheinlichkeit zu Pfingsten: erhöht.