So schön leuchtet der Komet am Abendhimmel im Augsburger Land

Zurzeit lohnt sich ein Blick in den Abendhimmel. Seit Kurzem ist dort der Komet C2023-A3 Tsuchinshan-Atlas zu sehen. Im Augsburger Land war er in der Nacht zum Dienstag sogar mit bloßem Auge erkennbar, wie Johann Schnierle berichtet. Er hat den Kometen über Achsheim fotografiert. Wer an diesen kühlen Herbstabenden lieber nicht mehr vor die Tür mag, sei gewarnt: Der Komet soll zuletzt vor 80.000 Jahren an der Erde vorbeigekommen sein. Es könnte also eine Weile dauern, bis er wieder zu sehen ist. Wer sein Glück versuchen will, sollte in den nächsten Tagen Richtung Westen schauen und auf klaren Himmel hoffen. (AZ)

Bei einer kurzen Radtour auf einen nahegelegenen Feldweg hat Stephan Reiter den Kometen Tsuchinshan-Atlas in Gabelbachergreut fotografiert. Foto: Stephan Reiter

Thomas Timm aus Bonstetten gelang diese Aufnahme vom Kometen Tsuchinshan-Atlas. Foto: Thomas Timm

Rosalie Tallevi hat den Kometen von Diedorf aus fotografiert. Foto: Rosalie Tallevi

Das Foto entstand am Montagabend bei Achsheim mit Langzeitbelichtung. Jonah Schnierle hat es aufgenommen. Foto: Johann Schnierle