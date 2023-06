Landkreis Augsburg

So stark ist die Zahl der Elektroautos im Augsburger Land gestiegen

Plus Im Augsburger Land fahren immer mehr Menschen mit dem E-Auto. Insgesamt dominieren aber weiterhin Pkw mit Benzin- oder Dieselmotor.

Von Jonathan Lyne

Es ist ein steiler Anstieg. Die Zahl der Kraftfahrzeuge im Augsburger Land mit Elektroantrieb ist im vergangenen Jahr um 80 Prozent gestiegen. Waren es zum 1. Januar 2022 noch 2040 Pkw mit Elektromotor, sind es ein Jahr später 3673. Das geht aus einer Bestandsanalyse hervor, die das Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht hat.

Diese Entwicklung merkt man auch beim Ladepark von Sortimo in Zusmarshausen, einer Stromtankstelle für E-Autos. In den vergangenen eineinhalb Jahren sei die Anzahl der Kunden spürbar gestiegen, sagt Dominik Chytry, Projektmanager Energie und E-Mobilität bei Sortimo. Am Tag kämen zwischen 100 und 150 Fahrerinnen und Fahrern, um ihr E-Auto aufzuladen. Vor allem am Wochenende und in den Ferien sei der Andrang groß, berichtet Chytry.

