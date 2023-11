Interaktive Grafik zeigt: So unterschiedlich sind die Einkommen im Augsburger Land

Plus Im bayerischen Schnitt zählen die Menschen im Augsburger Land zu den Besserverdienern. Unsere Grafik zeigt aber auch: Es gibt große Einkommens-Unterschiede im Kreis.

Wer hat wie viel? Eine Frage, die gerne hinter vorgehaltener Hand besprochen wird. Eine Studie des Landkreises bringt Licht ins Dunkel. Sie zeigt, wie viel Geld den Haushalten im Augsburger Land durchschnittlich zur Verfügung steht. Dabei wird deutlich: Im Durchschnitt geht es den Menschen im Augsburger Land finanziell gut. Doch es gibt große Unterschiede.

Unsere Grafik basiert auf der Sozialraumanalyse des Landkreises. Der 117 Seiten dicke Wälzer ist voll mit Grafiken, Texten und Tabellen und erscheint seit mehr als 20 Jahren in regelmäßigen Abständen. Sie zeigen Fakten zur sozialen Lage in jeder einzelnen Gemeinde. Abgebildet werden unter anderem Entwicklungen des Wohnungsangebots, der Jugendkriminalität, aber auch der Einkommenssituation. Das darin genannte „mittlere monatliche Nettoeinkommen“ ist ein Schätzwert des Statistikinstituts Sags, der auf mehreren Datenquellen beruht.