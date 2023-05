Landkreis Augsburg

13:49 Uhr

So verlief die Freinacht im Augsburger Land

Umbenannt in einen nicht wirklich vorteilhaften Namen haben Unbekannte in der Freinacht die Schmuttertalhalle in Diedorf. Das war nur einer der Freinachtscherze im Augsburger Land.

Plus Verzogene Mülltonnen und Gartenmöbel, die gibt es in der Freinacht immer wieder. In Diedorf wurde jedoch ein öffentliches Gebäude beschädigt. Ganz andere Scherze liefern die Maiwichtel in Baiershofen.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Am Montagmorgen steht Bürgermeister Peter Högg vor der Schmuttertalhalle in Diedorf. Was er da sieht, findet er "ganz schön dreist". Irgendwann in der Nacht, der sogenannten Freinacht vom 30. April auf den 1. Mai, muss es passiert sein. Da haben Unbekannte die großen Buchstaben auf der Stirnseite der Halle so ab- und ummontiert, dass dort nicht mehr "Schmuttertalhalle" steht, sondern ausgerechnet "a ... halle". Für den Bürgermeister ist klar: "Das bringen wir zur Anzeige", die Polizei war schon vor Ort. Dabei hatten die Verursacher nur wenig Zeit für ihre Aktion.

Johanna Jiresch-Spengler war zwölf Jahre Vorsitzende des Maibaumvereins Diedorf. Foto: Jana Tallevi

Denn bis etwa um 23 Uhr am Abend zuvor hatte der halbe Ort auf dem Platz vor der Schmuttertalhalle das übliche große Maifest gefeiert. Dabei war auch die bisherige Vorsitzende des Maibaumvereins, Johanna Jiresch-Spengler, nach zwölf Jahren im Amt verabschiedet worden. Sie habe das so lange für die Gemeinschaft im Ort gemacht, berichtet sie. "Das Maifest ist schließlich ein Fest für alle." Froh sei sie, dass in den ganzen Jahren nie etwas Schwerwiegendes passiert sei. Denn Freinacht ist eben Freinacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen