Landkreis Augsburg

vor 60 Min.

Sozialraumanalyse: Wie geht es den Familien im Augsburger Land?

Plus Wie viele Alleinerziehende gibt es im Landkreis? Wo haben die Menschen durchschnittlich am meisten Wohnraum? Eine nun veröffentlichte Studie liefert spannende Erkenntnisse.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Etwa jedes fünfte Kind im Augsburger Land lebt bei einem alleinerziehenden Elternteil. Das ist eines der Ergebnisse einer großangelegten Studie des Landkreises, der sogenannten Sozialraumanalyse. Die zentrale Frage dabei: Wie lebt es sich im Augsburger Land? Die Analyse versucht diese Frage anhand etlicher Statistiken zu beantworten. So lässt sich zum Beispiel sagen, wie viel Wohnraum den Familien im Landkreis zur Verfügung steht. Oder wie viele Eltern Hilfen zur Erziehung in Anspruch nehmen. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden im Augsburger Land.

In Königsbrunn und Fischach leben die meisten Alleinerziehenden

Etwa bei der Anzahl der Kinder, die von nur einem Elternteil erzogen werden. Laut der Statistik des Landratsamts sind das in Langweid oder Bobingen etwa zehn Prozent der Kinder, also jedes zehnte. In Königsbrunn oder Fischach lebt hingegen sogar jedes vierte Kind bei Alleinerziehenden. Was dieser Wert aussagt? "Es geht nicht um einen Vergleich der einzelnen Kommunen", erklärt Günter Katheder-Göllner, Planungskoordinator der Fachstelle Jugendhilfeplanung im Landratsamt. Die einzelnen Indikatoren würden aber zeigen, in welchen Kommunen Handlungsbedarf bestehe. Alleinerziehenden wird etwa ein höheres Armutsrisiko zugeordnet, sowie eine deutlich höhere physische wie auch psychische Gesamtbelastung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen