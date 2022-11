Steinwürfe auf der B2: Autofahrer und Polizei sind alarmiert

Plus Beinahe täglich werden der Polizei neue Verdachtsfälle in der Anschlagsserie auf der B2 gemeldet. Die Unsicherheit ist groß. Doch nicht immer bestätigt sich die erste Vermutung.

Die Anschlagsserie auf Autofahrer im nördlichen Landkreis Augsburg sorgt für Verunsicherung. Seit Wochen fliegen immer wieder Steine auf fahrende Autos. Die Polizei geht davon aus, dass sie von Brücken über der B2 geworfen werden. Aktuell erreichen die Beamten fast täglich neue Verdachtsfälle. Darunter sind einige, die der Serie nicht zugeordnet werden können.