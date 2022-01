Steppacher Krankenschwester im Ruhestand will in Corona-Zeiten mithelfen

Der Landkreis Augsburg sucht Aushilfen beim personellen Notstand in einer Pflegeeinrichtung. Wer sich bisher für den regionalen Pflegepool gemeldet hat und mitmachen möchte.

Juliane Komander aus Steppach ist Krankenschwester im Ruhestand. Doch irgendwie ist es der 63-Jährigen manchmal fast ein wenig zu ruhig daheim, trotz vier Enkelkindern. Als die Steppacherin den Aufruf des Landkreises Augsburg las, dass Freiwillige für einen Pflegepool in der Corona-Krise gesucht werden, meldete sie sich spontan bei der Behörde. Für das Projekt werden noch weitere Männer und Frauen gesucht.

Bislang haben sich laut Landratsamt sechs Personen fürs Mitmachen im regionalen Pflegepool gemeldet. Grundsätzlich sollen die Freiwilligen als Aushilfen bzw. Springer eingesetzt werden. "Wenn sich daraus eine feste Anstellung zwischen Aushilfe und Einrichtung ergibt, ist das natürlich erfreulich", so Landratsamtssprecher Jens Reitlinger. Über den Pflegepool vermittelt die Heimaufsicht Aushilfskräfte, wenn in einer Einrichtung ein akuter personeller Notstand einzutreten droht oder bereits da ist. Das Modell ist nur vorübergehend für die Zeit der Corona-Pandemie gedacht.

Pflegefachkräfte und ehemalige Zivis können sich beim Landratsamt melden

Vor allem werden Pflegefach- bzw. Pflegehilfskräfte gesucht. Es können sich aber auch ehemalige Zivildienstleistende aus dem Pflegebereich oder Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres melden. Juliane Komander würde gerne bei Personalnotstand in einer Einrichtung helfen. Die examinierte Krankenschwester ist zwar seit einem Jahr in Rente, hat aber "Sehnsucht nach Arbeit". Da ihr Mann unter der Woche unterwegs ist, möchte sie allerdings keine Wochenenddienste mehr machen. Die Gemeinsamkeit sei in den vielen Jahren der beidseitigen Berufstätigkeit zu kurz gekommen, erzählt die Steppacherin, die an der Uniklinik Augsburg auf der Infektionsstation gearbeitet hat. Die 63-Jährige sagt, sie würde gerne "ein bisschen helfen", aber nicht mehr alleine die Verantwortung auf einer Station haben. Aushilfe in einem Altenheim sei für sie auch gar kein Problem.

Auch Brenda Kuhn aus Großaitingen hat den Aufruf in der Zeitung gelesen und sich beim Landratsamt gemeldet. Sie arbeitet als Krankenschwester in den Wertachkliniken. Brenda Kuhn kennt die Betreuung von Corona-Patienten von ihrer Arbeit auf der Inneren Station im Bobinger Krankenhaus. Auch die 54-Jährige kann sich vorstellen, in einer anderen Einrichtung als "Springerin" auszuhelfen. Allerdings sind für sie noch einige Fragen, etwa zur Bezahlung und zur Versicherung, offen.

Die Bezahlung wird über die Einrichtung geregelt

Die Bezahlung sei in der letzten Welle unterschiedlich gehandhabt worden, erklärt Landratsamtssprecher Reitlinger. Aber prinzipiell seien die Einrichtungen in dieser Situation bereit, eine Entschädigung zu bezahlen. Teilweise wurden auch Mini-Jobs angemeldet. Aushilfen können auch über den Weg der Arbeitnehmerüberlassung tätig werden. Die Versicherung muss laut Landratsamt im Einzelfall geklärt werden. Viele Einrichtungen hätten im Alltag ehrenamtliche Helfer, die im Rahmen ihrer Tätigkeit versichert seien, genauso wie Minijobber und Angestellte.

Das Werden des Pflegepools ist noch im vollen Gange. Der Landkreis Augsburg sucht weiterhin Personen mit Erfahrung im Pflegebereich, die unterstützen möchten. Alle Informationen dazu gibt es im Internet auf https://www.landkreis-augsburg.de/news/detail/personen-mit-erfahrung-im-pflegebereich-gesucht/.

Interessierte Personen können sich unter Nennung ihrer Kontaktdaten (Name, Wohnort, Telefonnummer), Angabe ihrer beruflichen Qualifikation, Umfang der Verfügbarkeit (z. B. nur am Wochenende oder von 12 bis 16 Uhr) und ihrem möglichen Einsatzradius per E-Mail an pflegepool@LRA-a.bayern.de wenden. Die Mitarbeitenden stehen auch bei Rückfragen zur Verfügung.