Straßenglätte sorgt für mehrere Unfälle auf der B2

Gleich zwei Mal ist die Bundesstraße am Wochenende wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Auf der glatten Straße sind am Samstag und am Sonntagmorgen drei Unfälle passiert. Es gab Verletzte.

Winterliche Straßenverhältnisse haben am Wochenende dazu geführt, dass es auf der B2 zwischen Meitingen und Gersthofen mehrfach gekracht hat. Wie die Polizei berichtet, musste die Bundesstraße am Samstagmorgen bei Langweid wegen Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ein Lastwagen mit Anhänger war hier gegen 4.20 Uhr in Richtung Augsburg unterwegs, als der 56-jährige Fahrer offenbar wegen Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schlittern kam. Der Lastwagen prallte gegen die Mittelleitplanke und rutschte dann nach rechts von der Straße ab, wo er einen Wildzaun durchbrach. Das Fahrzeug blieb in Schräglage an der Böschung liegen, der Anhänger war umgekippt. Der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Am Lastwagen entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Für die Bergung des Gespanns war die Bundesstraße in Richtung Augsburg ab 9 Uhr für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt, in der Gegenrichtung war die B2 für etwa zwei Stunden gesperrt.

23-jährige Fahrerin muss ins Krankenhaus

Wie die Polizei weiter berichtet, kam es gegen 8.15 Uhr auf Höhe Gersthofen zu einem weiteren Unfall, als eine 23-jährige Fahrerin mit ihrem Auto in Richtung Meitingen unterwegs war. Nach einem Überholmanöver verlor sie offenbar wegen plötzlicher Straßenglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das ins Schleudern geriet und nach rechts von der Straße rutschte. Ihr Auto überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus, sie konnte vorher selbstständig das Unfallauto verlassen. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Am Sonntagmorgen musste die B2 Höhe Meitingen erneut für eine Stunde in südliche Fahrtrichtung gesperrt werden. Laut Polizei prallte hier gegen 6 Uhr eine 26-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen die Mittelleitplanke und kam dann mittig auf der Straße zum Stehen. Auch hier vermutet die Polizei, dass Straßenglätte die Ursache gewesen sein dürfte. Die Frau blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. (AZ)