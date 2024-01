Tierische Weihnachten: Kater Tommy und Terrier Luis sind die Lieblinge

Die Abstimmung bei der Bildergalerie "Tierische Weihnachten" im Landkreis Augsburg ist beendet. Über 1000 Stimmen sind abgegeben worden. Das sind die Gewinner.

Das hat tierisch viel Spaß gemacht: Über 60 Fotos von Haustieren in der Zeit rund um Weihnachten und Silvester haben uns Leserinnen und Leser für die Aktion "Tierische Weihnachten" geschickt. Eine Woche lang konnte im Internet abgestimmt werden, welches Bild am meisten gefällt. Über 1000 Stimmen sind abgegeben worden. Das Voting ist nun beendet und damit steht auch das Ergebnis fest.

Die Vielfalt der Fotomotive, die von den Haustier-Besitzern gewählt wurden, war groß. Ob Hündin Lilly vor dem Geschenkeberg unter dem Christbaum, Kater Jimmy neben einem Glücksklee "Happy New Year", satte und zufriedenen Kaninchen nach dem Weihnachtsmenü oder sogar ein 25 Jahre alter Kakadoo im Wohnzimmer - die Fotos zeigten anschaulich, mit welch verschiedenen und niedlichen Tieren die Menschen im Landkreis Augsburg gerne unter einem Dach leben und die Festtage verbracht haben.

Das Foto von Cairn-Terrier Luis, 3 Jahre alt, aus Leitershofen ergatterte den zweiten Platz. Foto: Doderer

Wegen der großen Zahl an Einsendungen konnten wir leider nur einen Teil auf Sonderseiten in der Zeitung veröffentlichen. Alles Fotos sind aber in der Online-Bildergalerie zu sehen. Die Stimmenkönige sind: Kater Tommy aus Mittelstetten, der es sich in einer Krippe gemütlich gemacht hat und Terrier Luis aus Leitershofen vor dem geschmückten Weihnachtsbaum. Über 100 Stimmen bekamen auch die beiden Dalmatiner aus Dinkelscherben, die geduldig aufs Christkind warten.

Eine unabhängige Jury hat für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auf den vorderen Plätzen gelandet sind, am Donnerstag nach dem Ende der Abstimmung die Preise vergeben. Wegen der großen Anzahl der Einsendungen haben wir die Preise noch einmal aufgestockt.

Die beiden Dalmatiner warten geduldig auf ein Weihnachtsleckerli in Dinkelscherben. Lotta ist Milas Urgroßtante. Das Bild landete auf dem dritten Platz. Foto: Stiegler

Von zehn Gartenkalendern der Augsburger Allgemeinen geht jeweils einer an: Familie Walch (Mittelstetten), Fam. Doderer (Leitershofen), Fam. Stiegler (Dinkelscherben), Fam. Schießl (Oberottmarshausen), Fam. Schedler (Kutzenhausen), Fam. Zungenmaier (Erlingen), Fam. Mahler (Graben), Fam. Brandl (Bobingen), Fam. Greggenhofer (Leitershofen), Fam. Lang (Untermenzing).

Einen Kalender "Tiere im heimischen Garten" haben gewonnen: Fam.Hensold (Diedorf) und Fam. Fussel (Nördlingen).

Sebastian-Kneipp-Kalender "Die Natur ist die beste Apotheke" bekommt: Fam. Marten (Friedberg).

"Der echte hundertjährige Kalender" haben gewonnen: Fam. Tillmann (Bonstetten) und Fam. Scherer (Wörleschwang).

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die uns und allen in den letzten Wochen viel Freude mit den Aufnahmen ihrer tierischen Begleiter gemacht haben. Die Kalender werden den Gewinnern zugesandt. (kar)