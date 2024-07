Tipps für Senioren an heißen Tagen

Die Temperaturen steigen wieder und so soll es auch sein im Hochsommer. Allerdings steigen an Hitzetagen ebenso die Zahlen an Menschen, die wegen der Hitze in einer Arztpraxis oder sogar der Notaufnahme eines Krankenhauses landen. Besonders Menschen ab 65, Menschen mit Vorerkrankungen und Säuglinge sowie Kleinkinder sind betroffen. Mit ein paar Tipps kommt man jedoch in jedem Alter gut durch diese Wochen.

Was man bei Hitze beachten sollte Ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen

Ernährung anpassen

Wirkungen von Medikamenten beachten

Sonnenschutz auftragen

Kopf und Nacken vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Leichte Kleidung tragen

Schlafzimmer möglichst kühl halten

Körperliche Betätigung nur morgens oder abends

Gesundheitszustand beobachten

„Das Wichtigste ist, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen“, sagt Ulrich Koczian, Pressesprecher der Apotheker im Landkreis Augsburg. Das gelte auch, wenn man sich nur in Innenräumen aufhalte. Auch dann sollte man „bewusst darauf achten, genügend zu trinken. Denn gerade bei älteren Menschen ist das Durstgefühl oft nicht mehr vorhanden“, so der Fachmann. Um dem Körper die durch Schwitzen verloren gegangenen Mineralien wieder zuzuführen, empfiehlt Koczian stilles Mineralwasser. Dieses kann nach Belieben aromatisiert werden, beispielsweise mit Zitrone, Ingwer oder Pfefferminze. Von eiskalten Getränken wird abgeraten, da diese den Kreislauf zusätzlich belasten können.

Symptome für mangelnde Flüssigkeit im Körper können nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter anderem Krämpfe, Kopfschmerzen, Erschöpfungs- oder Schwächegefühl, Kreislaufbeschwerden und trockene Haut sowie Schleimhäute sein. Wenn diese Symptome bemerkt werden, sollte man zunächst viel trinken. Falls keine Besserung eintritt, gilt es, einen Arzt aufzusuchen.

Stadtbergen bietet das Auffüllen von Trinkflaschen an

Ein weiterer Tipp: Beim Aufenthalt im Freien eine Trinkflasche mit sich tragen. Viele Gemeinden haben öffentliche Trinkbrunnen, an denen man seine Flasche kostenlos mit Leitungswasser befüllen kann. Ein führendes Beispiel für kostenlose Trinkwasserversorgung bei der zunehmenden Hitze ist die Stadt Stadtbergen mit ihrer Kampagne „Refill“. Hierbei sollen Bürgerinnen und Bürger in allen Geschäften, Restaurants und Einrichtungen, die das Projekt unterstützen, kostenlos ihre Trinkflaschen mit Leitungswasser auffüllen dürfen. Erkennbar sind die Refill-Stationen anhand eines blauen Refill-Aufklebers, der an den Türen oder Fenstern der teilnehmenden Geschäfte angebracht ist. Neben dem Rathaus und der Bücherei Stadtbergen nehmen bereits einige Geschäfte an der Kampagne teil.

Doch auch in der Wohnung kann man etwas gegen die Hitze tun. Im vergangenen Herbst hatte der Chemiker Jürgen Orasche, wissenschaftlicher Referent am Lehrstuhl für Umweltmedizin der Mediznischen Fakultät Augsburg, einen Abend im Rahmen der ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen dem Thema der Auswirkungen des Klimawandels gewidmet. Unter anderem war er darauf eingegangen, dass es zudem hilfreich ist, Wohnungen kühl zu halten. So ist Lüften vor allem in den frühen Morgenstunden sinnvoll. Auf der sonnenzugewandten Seite ist es dann hilfreich, Rollläden oder Vorhänge den Tag über zu schließen.

Auch die Ernährung spielt während der Hitzewelle eine wichtige Rolle. Auf schwer verdauliche, fettreiche oder üppige Mahlzeiten sollte eher verzichtet werden, da diese schwer im Magen liegen. Koczian rät zu leichten Kohlenhydraten, viel Obst, Salat und frischem Gemüse.

Auch Medikamente vertragen die Hitze nicht immer

Auch die Medikamenteneinnahme ist vor allem bei Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen ein wichtiges Thema. „Hitze kann die Wirkung einiger Medikamente verändern – das muss bei der Anwendung berücksichtigt werden“, so der Apothekensprecher. Zum Beispiel können blutdrucksenkende Arzneimittel, Entwässerungsmittel, Schlafmittel, Abführmittel oder Medikamente gegen Depressionen den Flüssigkeitshaushalt und die Abkühlungsmechanismen des Körpers beeinflussen. Da bei Hitze möglicherweise eine Dosisanpassung von Medikamenten notwendig ist, ist es ratsam, mit dem Arzt oder der Ärztin darüber zu sprechen.

Einige Arzneimittel können die Haut lichtempfindlicher machen, wodurch es schneller zu einem Sonnenbrand kommen kann. Dadurch kann die Entstehung von Hautkrebs begünstigt werden. Deshalb sollte ein konsequenter Sonnenschutz im Sommer von Betroffenen nicht vernachlässigt werden.

Hitzebedingte Gesundheitsschäden frühzeitig erkennen und handeln

Besonders für Menschen, die Medikamente einnehmen oder Vorerkrankungen haben, aber auch für die, die viel Zeit in der Hitze verbringen, gilt: Bei plötzlich auftretenden gesundheitlichen Beschwerden zeitnah einen Arzt aufsuchen. Schwindel, Verwirrtheit, Erschöpfung und Hitzschlag sind einige der spürbaren gesundheitlichen Folgen von Hitze, so das Bundesministerium für Gesundheit.

Ein Hitzeschlag kann sich nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes unter anderem durch eine erhöhte Körpertemperatur, einen beschleunigten Pulsschlag, Krämpfe und Erbrechen, sowie Schwindelgefühl, Verwirrtheit und Halluzinationen bemerkbar machen. Wenn diese Symptome bemerkt werden, sollte der Notruf kontaktiert werden. Zudem sollte man sich bei jeglichen Hitzebeschwerden sofort in den Schatten begeben und etwas trinken. Mit feuchten Tüchern kann der Körper gekühlt werden. Eis sollte nicht direkt auf den Körper gegeben werden.