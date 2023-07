Veranstaltungstipps: Das ist los am Wochenende im Augsburger Land

Feste, Feiern und Sahara-Hitze: An diesem Wochenende geht es heiß her im Kreis Augsburg. Hier die Veranstaltungsübersicht fürs Wochenende 7./8. Juli

Es soll richtig heiß werden an diesem Wochenende im Kreis Augsburg und damit sind nicht nur die Temperaturen gemeint. Denn im Augsburger Land gibt es wieder jede Menge Veranstaltungen. Ob Stadtfest, Theater oder bunter Gartenmarkt. Hier der Überblick über die Veranstaltungen des Wochenendes.

Feste und Feiern im Kreis Augsburg

Fischach: Naturfreibad, Schmutterweg 6, 11 Uhr Frühschoppen und Weißwurstfrühstück mit dem Musikverein Fischach, ab 13 Uhr Kinderfest mit Schwimmbad-Ralley, Spielen, Musik, Tanz.

Gersthofen Rathausplatz, Stadtpark und Ballonmuseum, Sa ab 10 Uhr, So ab 10.30 Uhr, Nachhaltigkeitsfestival.

Gessertshausen: Pfarrgarten, Döpshofen, So 10.30 Uhr, Pfarrfest, musikalische Unterhaltung mit den D’Schwarzachtalern.

Thierhaupten: Kloster, Klosterberg 8, So 10.30 Uhr, Klosterhoffest des Obst- und Gartenbauvereins, Ausstellung Kuntshandwerk, Garten- und Gewerbeschau, Eintritt frei; 11-16 Uhr, Flohmarktstand der Gemeindebücherei; 14-16.30 Uhr, Krippenschau geöffnet.

Zusmarshausen: Pfarrwiese, Hüttenfest der Marktkapelle Zusmarshausen, Sa ab 19 Uhr Musikverein Mickhausen, So 11 Uhr Musikverein Wörleschwang, ab 18 Uhr Musikverein Maingründel.

Programm Stadtfest Neusäß

Stadtfest Neusäß: Bühne im Park: Sa 17.30 Uhr The Hep Cats, 21 Uhr John Carner; So 17 Uhr Blue Notes Big Band, 20 Uhr Loamsiada. Kirchenvorplatz: Sa 17 Uhr Präsentation Feuerwehrfahrzeug, 17.15/20 Uhr Spinnenfrau Luftartistik, 22.30 Uhr Feuertanz mit Feuer-Luftring; So 17 Uhr Oldtimer & Schlepper Schau, 17.30 Uhr Hexentheater Ägidiuspark: Sa 18 Uhr Musikspatzen Mitmachkonzert; So 17 Uhr Baumklettern, 19.30/21 Uhr Spinnenfrau Luftartistik. Stereoton: So 19 Uhr Summer Sound Party.

Kino unter freiem Himmel im Augsburger Land

Gersthofen: Freigelände hinter der Strasser-Villa, Donauwörther Straße 8, Sa 20 Uhr, Kinosommer Gersthofen, „Arielle, die Meerjungfrau“, Tickets unter www.gersthoferkinosommer.de

Musical in Gersthofen

Biberbach: Aula der Grundschule, So 14.30 Uhr, 50 Jahre Musikschule Biberbach, Kaffee- und Kuchenkonzert.

Ehingen: Gemeindevereinszentrum, So 9.45 Uhr, „Matinee der Träume“, mit dem Chor „Da Capo“, anschließend Bücherflohmarkt.

Gersthofen: Stadthalle, Rathausplatz 3, Sa 19.30 Uhr, So 18.30 Uhr, „Lebe deinen Traum“ - Das Gersthofer Ballonmusical, Musical.

Horgau: Martinsplatz, So 17 Uhr, Musikschul-Serenade, Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau (bei schlechtem Wetter in der Rothalhalle).

Laugna: Burgruine Bocksberg, Sa 20 Uhr, Party: Ruine23, mit der Bayern 3 Band, DJ Tonic und DJ Achim Hartmann.

Welden: Grund- und Mittelschule, Ganghoferstraße 12, Sa 19 Uhr, Chorkonzert, mit dem Chor LaMusica der Musikvereinigung, Gesangverein Altenmünster (bei schlechtem Wetter in der Schulaula).

Theater auf der Waldbühne in Diedorf-Anhausen

Diedorf: Waldbühne, Anhausen, Sa 21 Uhr, „Die goldene Brücke des Drachen“ - Open Air Sommertheater.

Ehingen: Pfarrhof, Sa 20 Uhr, „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“, Ehinger Theaterfreunde.

Gablingen: Freilichtbühne , Lützelburg, Am Sportplatz, So 16.30 Uhr, „Gleisgeisterei“, Komödie, Kartenvorbestellung unter www.tsvluetzelburg.de.

Treffs & Termine im Kreis Augsburg

Diedorf: Gartenatelier, Olli Marschall, Lettenbach, Steppacher Straße 1, Gartenatelier, So 15-19 Uhr, geöffnet. (AZ)