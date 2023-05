Veranstaltungsübersicht: Das ist los am Wochenende im Kreis Augsburg

Volksfeste in Stadtbergen und Fischach, Theater, Konzerte und mehr: Der Veranstaltungsüberblick für das Wochenende 20./21. Mai fürs Augsburger Land.

Seit Mittwochabend heißt es in Stadtbergen und Fischach: O'zapft ist. Die Volksfeste dort gehen an diesem Wochenende (20./21. Mai) ins Finale. Doch darüber hinaus ist so einiges geboten im Augsburger Land. In Gersthofen zum Beispiel verbinden sich Sport, Kultur und soziales Engagement bei "Gersthofen läuft" zu einem interessanten Event, in Nordendorf werden 50 Jahre Partnerschaft mit Biesles gefeiert, in Diedorf 30 Jahre mit Bonchamp. Hier der Überblick:

Treffs und Termine im Kreis Augsburg

Biberbach : Wanderparkplatz (unterhalb Markter Burg), So., 14 Uhr, Rundwanderung von der Markter Burg zur alten Ziegelei; Veranstalter: Biberbacher Arbeitskreis Kultur und Geschichte.

Gartenatelier, , Lettenbach, 1, So., 15 – 18 Uhr, Tag der offenen Tür: "Blasen- und Be-hauptungs"- Skulpturen von . Dinkelscherben : An der Grotte, So., 18.30 Uhr, Maiandacht mit Einzelsegnung, bei schlechtem Wetter in der Kirche St. Anna . Festzelt am Sportplatz, Fleinhausen, Sa., 19 Uhr, Schafkopfturnier, Reit- und Fahrverein Reischenau .

Parkplatz Kloster, So., 15.15 Uhr, Dekanatswallfahrt, mit Impulsen gestaltete Wegstrecke ca. 15 km, 21.30 Uhr, Gottesdienst mit Dekan Thomas Pfefferer in St. , anschl. gemütlicher Ausklang im Pfarrheim. Zusmarshausen : Pavillon, Steinekirch, So. 10.30 Uhr, Waldspaziergang mit kleinem Frühschoppen, Jagdgenossenschaft und Nutzungsrechtewald Steinekirch.

Feste im Kreis Augsburg

Bonstetten : Feststadel, Hauptstraße, Maifest des Musikvereins Bonstetten , Sa 19.30 Uhr Unterhaltung mit der Harmoniemusik Maingründel , So., 10.30 Uhr Frühschoppen mit Kurt Pascher und seine Böhmerwälder Tanzbodenmusik, 14 Uhr Bobbycar-Rennen, 15 Uhr, Unterhaltung mit der Jugendkapelle Emersacker .

Schmuttertalgymnasium, Schmetterlingsplatz 1, Gemeindepartnerschaft Diedorf-Bonchamp: Jubiläum "30+2", Sa., 11 Uhr, Mädchenfußballturnier, 18 Uhr, Festabend. Fischach : Festplatz, Buschelbergstraße, Volksfest , Sa., 18 Uhr "Blasmusik der Spitzenklasse" mit den Brauhaus-Musikanten, ab 23.30 Uhr After-Show-Party mit DJ Baba Streusand; So., 10 Uhr, Zeltgottesdienst mit der Jugendkapelle, 11 Uhr, Frühschoppen mit dem großen Blasorchester des Musikvereins Fischach 14 Uhr, Kindertanzgruppe des TV Willmatshofen , 14.30 Uhr, Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Siegertshofen ; 18 Uhr, Festausklang mit D'Schmuttertaler Musikanten Mickhausen .

Pfarrheim, So., 14 Uhr, Büchereifest, Veranstalter: Bücherei . Meitingen : Mehrzweckplatz in der Nordfeldsiedlung, Robert-Bosch-Straße , Siedlerfest, Sa., 14 Uhr, Schafkopf-Turnier, So., 10 Uhr, Frühschoppen mit Musik von Franz.

Festgelände, Schäfflerstraße 27, 50 Jahre Partnerschaft mit Biesles, Sa., 10 Uhr, kleine Dorftour mit besonderen Highlights, 13 Uhr, Familien- und Seniorennachmittag, ab 15 Uhr "Nachmittag des Sports", ab 19 Uhr spielt die Stimmungsband S.O.S. Partyalarm. Stadtbergen : Festzelt, Panzerstraße, Sa., 10 Uhr, Zeltöffnung, 11 Uhr, Seniorenmittagstisch, ab 12 Uhr Musikkorps der Partnerstadt Olbernhau , 19 Uhr, Midnight Ladies, ab 9 Uhr verschiedene Aktionen, Open-Air-Bühne: ab 13.40 Uhr Programm, 20.30 Uhr, Revelling Crooks; Festzelt: So., 10 Uhr, Zeltöffnung, Unterhaltung mit Musikverein Leitershofen , ab 13 Uhr Dirndl- & Lederhosenparty für Kinds von 11 bis 17 Jahren mit DJ Nadife; Open-Air-Bühne: ab 14 Uhr Programm.

Theater im Kreis Augsburg

Diedorf : Theaterhaus Eukitea, Lindenstraße 18 b, So. 16 Uhr, "Der Clownsbaum", ab 14 Uhr Theatercafé & Erlebnispfad; Ticketreservierungen per E-Mail: tickets@eukitea oder Telefon 08238/964743-96.

Konzerte im Landkreis Augsburg