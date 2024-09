Viel Post im Kasten: 2000 Protestanten wählen ihren Kirchenvorstand

Der Briefkasten am Pfarramt in Zusmarshausen wird täglich geleert. Doch so voll wie in den letzten Tagen ist er nur ganz selten. Religionspädagoge Felix Henkelmann berichtet: „Jeden Tag holen wir jetzt schon einen großen Stapel Wahlbriefe aus dem Briefkasten“. Denn die evangelischen Kirchengemeinden in ganz Bayern wählen jetzt ihren neuen Kirchenvorstand. Auch in Zusmarshausen wird gewählt. Acht Frauen und ein Mann stehen auf dem Wahlvorschlag des Vertrauensausschusses.

Zur Kirchengemeinde Zusmarshausen gehören knapp 2500 evangelische Christinnen und Christen von Emersacker bis Ustersbach und von Gabelbachergreut bis Horgau. Neun Kommunen und 45 Ortschaften zählen insgesamt zur Gemeinde. Zwei Seelsorger kümmern sich um die Evangelischen in den westlichen Wäldern.

2000 Wahlberechtigte haben Briefe erhalten

In den vergangenen Tagen haben alle knapp 2000 Wahlberechtigten ihre Briefwahlunterlagen von der Landeskirche zugeschickt bekommen. Die ausgefüllten Wahlunterlagen können ab sofort im Briefkasten des Pfarramts in der Arnulfstraße 17 in Zusmarshausen oder in einem der Wahllokale am Wahlsonntag, 20. Oktober, abgegeben werden.

Die zukünftigen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher hatten sich am Sonntag bereits der Gemeinde nach dem Gottesdienst vorgestellt. Wahlleiter Dr. Rüdiger Schweitzer leitete die Diskussionsrunde, bei der die anwesende Gemeinde auch ihre Fragen an die Kandidierenden stellen konnte. (AZ)