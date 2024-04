Seit vier Jahren im Einsatz: Das leistet die Integreat-App

Zur Integration gehört auch Information. Eine wichtige Hilfestellung bietet der Landkreis seit Jahren mit einer eigens entwickelten App.

Integration beginnt mit wichtigen Informationen für Geflüchtete und Zugezogene. Gemeinsam mit der zugehörigen Website bietet die Integreat-App ihren Nutzerinnen und Nutzern im Landkreis Augsburg ein mehrsprachiges Angebot mit leicht verständlichen Informationen rund um Arbeit, Schule, Wohnen oder hilfreiche Beratungsstellen. Inzwischen besteht das Angebot seit vier Jahren. „Mit der Integreat-App schaffen wir es, unseren Mitmenschen zahlreiche Informationen zukommen zu lassen, ermöglichen ihnen so mehr Eigenständigkeit, mindern Sprachbarrieren und entlasten die Fachstellen. Damit leistet die App einen wichtigen Beitrag zur Integration in unserer Region“, betont Landrat Martin Sailer.

Allein in den vergangenen beiden Jahren konnten 220.000 Zugriffe gezählt werden. Besonders nachgefragt waren dabei die Themenfelder „Deutsch lernen“, „Beruf und Karriere“ sowie „Verwaltungsabläufe und Alltagsthemen“ (Feiertage, Öffnungszeiten, Leben in Deutschland). Anfang 2024 waren im Landkreis Augsburg nach Auskunft des Landratsamts 2754 Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, darunter 40 Prozent mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Deshalb kommt in diesem Jahr auch Farsi (Persisch), das im Iran gesprochen und auch in Afghanistan verstanden wird, neu in die App hinzu. In vielen Fällen genutzt werden darüber hinaus auch die Sprachen Türkisch (23 Prozent der Geflüchteten) sowie Ukrainisch (rund 2000 privat wohnende Geflüchtete).

Am häufigsten wird die Integreat-App im Landkreis Augsburg auf Deutsch genutzt

Die am häufigsten genutzte Sprache ist jedoch Deutsch, da die App nicht nur von Zugezogenen, sondern gerade auch in der Integrationsarbeit von Helferkreisen, Beratungsstellen und Institutionen intensiv genutzt wird. Insgesamt ist die Integreat-App in 14 Sprachen verfügbar. Neben den bereits genannten sind dies Englisch, Deutsch einfach, Bulgarisch, Arabisch, Tigrinja, Griechisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch und Rumänisch. Alle Informationen finden Interessierte auf der Integreat-Website des Landkreises Augsburg (https://integreat.app/lkaugsburg/de). Die Integreat-App kann kostenlos im Apple Store oder Play Store heruntergeladen werden. (AZ)