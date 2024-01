Landkreis Augsburg

Wann kommt die Bezahlkarte für Geflüchtete im Landkreis Augsburg?

Plus Geflüchtete erhalten bislang einige Leistungen in bar. Das soll sich ändern – auch im Augsburger Land. Der Landkreis bereitet sich auf die Einführung von Bezahlkarten vor.

Von Philipp Kinne, Cordula Homann

Asylbewerber im Landkreis Augsburg sollen künftig mit sogenannten Bezahlkarten in Geschäften bezahlen können. Entsprechende Pläne gibt es für alle Kommunen im Freistaat. In die Schlagzeilen geriet zuletzt der Ortenaukreis in Baden-Württemberg, wo die Karten bereits zum Einsatz kommen. Im Landkreis Augsburg bereitet man sich derzeit auf die Einführung vor. Was ändert sich dadurch für die Geflüchteten?

So soll die Bezahlkarte für Geflüchtete funktionieren

Die Idee: Mit der Bezahlkarte sollen Asylbewerber ähnlich wie mit einer EC-Karte in Geschäften bezahlen können. Überweisungen oder Onlinekäufe mit der Karte sollen ausgeschlossen werden. Zudem soll der Einsatzbereich bei Bedarf geografisch beschränkt, bestimmte Händlergruppen sollen ausgeschlossen werden können. Barabhebungen sollen "auf das rechtlich gebotene Minimum beschränkt werden", heißt es in einem Kabinettsbeschluss. Die genaue Höhe müsse noch geprüft und festgelegt werden, hieß es vom Innenministerium.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

